Международные эксперты: Конфиденциальность голосования участках соблюдена

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29 июня 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Международные эксперты, фото: соцсети

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Жива» Жанин Арнольди-Зих отметила соблюдение конфиденциальности голосования, а также соблюдение санитарных норм на участке для голосования №1273 в столичном районе Сокольники (ВАО). Об этом она сообщила журналистам Агентства городских новостей «Москва», отметив, что конфиденциальность голосования также соблюдается.

«Мы можем отметить, что все санитарные нормы соблюдаются в лучшем виде. Как только мы заходим, получаем обязательный комплект масок и перчаток, есть также дезинфекция обуви. В целом все нормы соблюдаются. Нам уже не раз поясняли, что голосование проходит в полной конфиденциальности, во-первых, благодаря социальной дистанции 1,5 м, которую необходимо соблюдать, она создает естественный барьер, никто не может подойти, увидеть, что написал голосующий. Вы не можете подойти к определенной черте и увидеть, за что голосует человек. Конфиденциальность голосования соблюдается», - сказала Жанин Арнольди-Зих.

В свою очередь представитель Союза африканских дипломатов, сотрудник посольства Замбии Ангесса Дуга Чала отметил, что на участке №1273, как и на других участках для голосования, соблюдены все меры безопасности, все санитарные меры.

«Выдаются перчатки, маски, сохраняется дистанция. Во многих странах выборы были перенесены из-за пандемии коронавируса, но мы видим, что Россия попыталась принять все усилия, чтобы защитить население от этой инфекции, чтобы люди смогли выразить свое мнение, проголосовать. Все в данный момент проходит хорошо», - пояснил Ангесса Дуга Чала.

Он также добавил, что для того, чтобы сохранить тайну голосования, на участке есть кабины, в которых не видно, как проголосовал человек.

«Есть урны, которые также скрывают выбор человека. Поэтому можно сказать, что тайна голосования соблюдается», - отметил Ангесса Дуга Чала.

Напомним, участки для голосования открылись в Москве 25 июня.

Как отмечают наблюдатели и эксперты, голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

Регулярное информирование граждан о ходе голосования и работе Общественного штаба обеспечивают максимальную транспарентность электорального процесса. Многоступенчатая система контроля за соблюдением закона гарантирует легитимность голосования в Москве.