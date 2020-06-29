Специалист рассказал, как ограничения сказались на работниках гражданской авиации
29 июня 2020, 16:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов рассказал, как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сказались на работниках гражданской авиации.
Эксперт отметил, что коронавирус серьёзно сказался на жизни и заработных платах авиационного персонала. Он подчеркнул, что полётов мало, а оплата сдельная, поэтому и зарплаты серьёзно упали у пилотов и бортпроводников. "Некоторые авиакомпании издали указы о простое, а это значит, что работники получали только две трети от окладов, а оклады в авиации небольшие. Зарплаты могут быть всего 30-40 тысяч рублей", - добавил специалист.
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