Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Специалист рассказал, как ограничения сказались на работниках гражданской авиации

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Специалист рассказал, как ограничения сказались на работниках гражданской авиации
фото: pixabey

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов рассказал, как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сказались на работниках гражданской авиации. 

Эксперт отметил, что коронавирус серьёзно сказался на жизни и заработных платах авиационного персонала. Он подчеркнул, что  полётов мало, а оплата сдельная, поэтому и зарплаты серьёзно упали у пилотов и бортпроводников. "Некоторые авиакомпании издали указы о простое, а это значит, что работники получали только две трети от окладов, а оклады в авиации небольшие. Зарплаты могут быть всего 30-40 тысяч рублей", - добавил специалист. 

СЕ

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью