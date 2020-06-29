В России воины-спортсмены приняли присягу

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29 июня 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

присяга воинов спортсменов на фото пресс-службы МО РФ

Новобранцы спортивных рот приняли военную присягу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Призывники присягнули на верность Отечеству и теперь уже пополнили ряды воинов-спортсменов. Их поздравил заместитель Министра Обороны РФ Николай Панков. Именно он принимал присягу.

«Сегодня вы получили гордое право носить звание армейского спортсмена», — поздравил Николай Панков теперь уже военнослужащих: «Вы пополнили ряды ЦСКА. Нигде в мире нет такого спортивного клуба».

После присяги, воины-спортсмены приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Пандемия внесла свои коррективы в регламент призыва. Новобранцы прошли экспресс-тестирование на коронавирус. Это прошло еще на сборном пункте.

По прибытию в воинскую часть, призывники прошли карантин. Он длился в течение двух недель. В это время новобранцы проходили курс молодого бойца.