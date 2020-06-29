Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России воины-спортсмены приняли присягу

, 16:37 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В России воины-спортсмены приняли присягу
присяга воинов спортсменов на фото пресс-службы МО РФ

Новобранцы спортивных рот приняли военную присягу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Призывники присягнули на верность Отечеству и теперь уже пополнили ряды воинов-спортсменов. Их поздравил заместитель Министра Обороны РФ Николай Панков. Именно он принимал присягу.

«Сегодня вы получили гордое право носить звание армейского спортсмена», — поздравил Николай Панков теперь уже военнослужащих: «Вы пополнили ряды ЦСКА. Нигде в мире нет такого спортивного клуба».

После присяги, воины-спортсмены приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Пандемия внесла свои коррективы в регламент призыва. Новобранцы прошли экспресс-тестирование на коронавирус. Это прошло еще на сборном пункте.

По прибытию в воинскую часть, призывники прошли карантин. Он длился в течение двух недель. В это время новобранцы проходили курс молодого бойца.

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью