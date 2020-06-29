Американская исключительность в отношении коронавируса

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29 июня 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: NY Times

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Почему вспышка коронавируса в США протекает хуже, чем в любой другой развитой стране мира.

Может показаться, что весь мир страдает от новой вспышки коронавируса. Очаги фиксируются на продовольственных рынках в Пекине, в ночных клубах в Южной Корее, на мясокомбинатах в Великобритании и Германии, в маникюрных салонах в Онтарио, ресторанах, барах и церквях на юге и западе Соединенных Штатов.

Но эти вспышки не все одинаковы. В США они на порядок сильнее, чем в любой другой богатой стране. Большинство других стран с высоким уровнем дохода имеют дело со скромным числом новых случаев заражения, и эти страны реагируют агрессивно. Многие из них следуют советам специалистов в области общественного здравоохранения, вводя социальное дистанцирование, ношение масок и карантин, делая все возможное, чтобы отслеживать людей, которые вступили в контакт с зараженными.

Соединенные Штаты – нет. Президент Трамп и многие губернаторы продолжают пренебрегать советами ученых и медиков и публикуют странные сообщения о серьезности вируса. Федеральное правительство не смогло предложить ряд четких и последовательных мер, которые, по мнению экспертов, необходимы для успешного реагирования общественного здравоохранения.

Амеш Адалья, специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Джона Хопкинса, сказал об этом так: «С самого начала эта вспышка была действительно плохо управляемой с точки зрения того, какой должна была быть реакция правительства».

Еще одна страна, которая не выучила эти уроки – Великобритания. Премьер-министр Борис Джонсон воспринял вирус менее серьезно, чем большинство других европейских лидеров, но более серьезно, чем Трамп. Конечно, Британия страдает от вспышки, которая сильнее, чем в большинстве стран Европы, но не так сильно, как в США.

И последнее: Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили, что рост числа подтвержденных случаев заболевания в США в значительной степени является результатом большего количества тестов. Это не так. США изначально следовали за Европой по общему количеству смертей на душу населения, теперь же эти цифры выросли в разы.