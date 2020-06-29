Американист выразил уверенность, что превращение Вашингтона в штат приведет США к гражданской войне

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29 июня 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Американист Константин Блохин выразил мнение, что превращение Вашингтона в штат приведет США к гражданской войне. Эксперт подчеркнул, что нет в Америке таких сил, которые заинтересованы в таких процессах.

Специалист отметил, что превращение Вашингтона в штата ведет Америку к катастрофе, к гражданской войне, к смене режима. «Они хотят привести своего кандидата на выборы и сменить администрацию. Но это не смена режима, не революция», - отметил Блохин.