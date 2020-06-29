Латвийский политолог: Я склонен думать, что Лукашенко останется на посту президента Белоруссии

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский политолог Филипп Раевский, фото соцсети

Белорусское общество хочет перемен, а государство – нет. Недовольство в обществе растет с каждым днем. Два главных оппонента нынешнего президента Александра Лукашенко (Сергей Тихановский и Виктор Бабарико) находятся в СИЗО. Сохранит ли пост президента г-н Лукашенко? Почему общество жаждет перемен? Специально для «Аргументы Недели» мнение латвийского политолога Филиппа Раевского.

«Таким лидерам, как Александр Лукашенко трудно сложить с себя полномочия. Сложно уйти в отставку. Он же с 1994 года является президентом Республики Беларусь. 26 лет! Эта целая эпоха! Целое поколение, которые родились и выросли при его правлении. И они просто не представляют другого президента. Но есть и молодежь, которая желает чего-то нового. Я не могу сказать, что при Лукашенко отсутствует равноправие в стране. Нет! С этим в Белоруссии все в порядке. Повторяю, что есть молодое поколение, которое считает, что если придет к власти другой человек, то будет лучше. Вот вам и результаты всех протестов, акций и т.д. Почему власть (читайте Лукашенко) реагирует механизмом репрессий? А что же тут удивительного? Не в первый раз! Лукашенко имеет полное право так реагировать… Это его стиль. Повторяю, что он на посту уже 26 лет и такими методами удерживал власть. Авторитарность. Такой же принцип «удержания» власти и у Владимира Путина. Останется ли на посту президента Белоруссии Александр Лукашенко? Да, останется».

Есть «латвийская» информация о оппоненте Викторе Бабарико… Предположительно он незаконно выводил свои деньги через скандальный латвийский банк ABLV, который приказал «долго жить».