Независимые наблюдатели отмечают прозрачность голосования в Москве

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29 июня 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Наблюдатели за голосованием, фото соцсети

Наблюдатель от Общественной палаты, сторонник партии «Справедливая Россия» на участке №2965 в районе Покровское-Стрешнево Екатерина Жованник отметила прозрачность голосования по поправкам в Конституции. Об этом она сообщила журналистам Агентства городских новостей «Москва».

«Я думаю, что голосование надежно, максимально прозрачно, все условия выполняются, по крайней мере на моем участке никаких серьезных замечаний на было», - сказала Екатерина Жованник.

Она добавила, что уже проголосовала, но сделала это в очном, традиционном формате. Однако, отметила удобство электронного голосования.

«На самом деле электронно проголосовать очень удобно, потому что в условиях такой обстановки, которая сейчас сложилась в связи с коронавирусом, некоторым людям удобно не выходя из дома удаленно проголосовать. Думаю, что многие люди этим воспользовались», - заключила Екатерина Жованник.

Ранее другой независимый наблюдатель Василий Бьянко отметил, что голосование по поправкам в Конституцию на участке №227 в Бескудниковском районе столицы (САО) также проходит спокойно. «То голосование, которое проходит на участках, проходит спокойно. Никто никому ничего не подсказывает, никто не подглядывает, не устраивают никаких «каруселей», все спокойно», - сказал Василий Бьянко.

Также он отметил, что все необходимые санитарные меры предосторожности соблюдаются.

«Сложно полноценно говорить, пока нет самого дня голосования, когда ожидается основной поток. Но на участке проводится дезинфекция, санитарная обработка раз в некоторое время, на входе измеряют температуру, перчатки и маски выдаются, мы также сидим», - заключил наблюдатель.

Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.