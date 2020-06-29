Результаты реализации ключевого нацпроекта озвучили в ЗСК

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29 июня 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку, в ходе которой депутаты оценили темпы реализации в регионе национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».



Парламентский контроль за исполнением национальных проектов и государственных программ – одно из ключевых направлений деятельности краевого депутатского корпуса.



Открывая совещание, председатель ЗСК подчеркнул, что рассматриваемый вопрос имеет высокую значимость не только для предпринимателей и организаций, работающих на территории края, но и в целом для экономики региона.



Особую роль нацпроекта в поддержке отраслей российской экономики, столкнувшихся с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, отмечал глава государства Владимир Путин. По оценке Президента, реализация приоритетных мероприятий помогла предприятиям быстро адаптироваться к серьезным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях.



Детальную информацию по теме заседания депутатам представил министр экономики региона Александр Руппель. По его словам, обозначенный проект является ядром всего пула национальных проектов, так как содержит ресурс для развития базовых несырьевых отраслей экономики. К 2024 году 349 кубанских предприятий должны быть вовлечены в процесс реализации нацпроекта. А участие в нем поможет предприятиям нивелировать спад, наметившийся в прошлом году и усугубившийся действием карантинных мероприятий



Как отметил в выступлении председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко, аналогичный национальному проект по росту производительности труда утвержден Стратегией-2030. При этом до появления майского указа Президента страны в регионе рассматривали производительность в качестве ключевого аспекта развития экономики. Целевые показатели Стратегии в этом направлении выше: 5,5% - в Стратегии, 5% - в нацпроекте. И край намеренно не стал снижать планку.



Задача краевого депутатского корпуса на данном этапе как законодательного органа совместно с координатором проекта – предоставить все возможные меры поддержки, которые включает в себя национальный проект.



В числе таковых названы действующие с 1 января этого года налоговые льготы предприятиям–участникам нацпроекта: «Инвестиционный налоговый вычет» по налогу на прибыль организаций. Кроме того, на прошедшей сессии ЗСК одобрена еще одна налоговая преференция для участников национального проекта по повышению производительности труда – установлена ставка «ноль» по налогу на имущество организаций в

отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества. Действие пониженной ставки будет распространяться до конца 2024 года.



В качестве дополнительного стимула планируется внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие меры господдержки. Предприятия, которые достигли высокой операционной эффективности и роста производительности труда, получат более комфортные условия в части мер поддержки.



Своим мнением поделились присутствующие на планерном совещании руководители кубанских предприятий-участников нацпроекта. В частности, прозвучала информация об опыте внедрения программы повышения производительности от представителей таких компаний, как ООО «ПищТех», научно-производственная компания «ПАНХ» и агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский». В числе прочего прозвучало предложение о пересмотре механизмов применения некоторых кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для организаций, оказывающих услуги. Это помогло бы обозначенным предприятиям более эффективно участвовать в обсуждаемом национальном проекте и получать господдержку в рамках его реализации.



Спикер ЗСК, в свою очередь, поддержал предложение, поручив профильному комитету во взаимодействии с региональным министерством экономики изучить данный вопрос.



Подводя итог, глава регионального парламента сказал, что реализация обсуждаемого национального проекта крайне важна, его мероприятия нацелены на развитие базовых несырьевых отраслей. И сегодня существует необходимость привлечения большего числа его участников.



«Отдача от создания оптимальных условий для предприятий не заставит себя ждать. Уже сегодня мы имеем рост во всех сферах экономики. А предприятия, участвующие в проекте, могут выгодно для себя применить опыт уже успешных зарубежных компаний, что позволит не просто выйти на международный уровень, но и закрепиться там, оказывая благоприятное влияние на свой бизнес и на наш регион», - резюмировал Юрий Бурлачко.