Стратегии властей на местах в борьбе с пандемией COVID-19

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29 июня 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

26 июня Всероссийским Советом местного самоуправления была проведена очередная всероссийская Конференция, посвященная стратегиям властей на местах в борьбе с пандемией. Из-за создавшейся ситуации мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Участники из 81 субъекта федерации поделились собственным опытом работы в это непростое время. Владимир Евланов, депутат Государственной Думы РФ, член комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, получил соответствующее приглашение на мероприятие от председателя ВСМС Олега Мельниченко.



Вступительное слово было посвящено Памяти Владимира Петухова, занимавшего пост мэра Нефтеюганска в период с 1996 по 1998 год. Тогда самоотверженный представитель городской власти отказался сотрудничать с уголовными авторитетами и отдал жизнь, защищая интересы горожан.



– Яркая жизнь этого мужественного человека служит путеводной звездой для нынешних поколений муниципальных и государственных служащих. Служение Отечеству, служение народу – вот истинный смысл нашей с Вами работы. Руководители и специалисты органов местного самоуправления проявили максимум дисциплины, выдержки, трудолюбия, проявили свойственную нашему национальному характеру творческую жилку. Мы показали, что объединившись, мы способны противостоять суровым вызовам времени и эффективно реализовать сложнейшие проекты в интересах людей. В экстремальных условиях с достоинством выполнять свой служебный долг, - отметил Олег Мельниченко в ходе заседания.



Далее участники обсудили конкретные организационные и управленческие механизмы работы региональных отделений ВСМС в борьбе с Covid-19. Ярким примером взаимодействия местных властей стал опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где средства инвесторов были направлены на создание предприятий по производству средств индивидуальной защиты, закупку недостающих медицинских препаратов и материальную поддержку врачей в регионе.



Интересное решение проблем координации работы управленческих структур предложили в Вологодском районе. Здесь, на базе мэрии была созданная «Муниципальная стража», что позволило максимально сократить новые очаги пандемии. В Якутском региональном отделении ВСМС пошли еще дальше – тут успешно реализовывается программа поддержки семейной экономики. В ее рамках жители региона получают частичную компенсацию стоимости молодняка, могут заниматься земледелием на участках без арендной платы и продавать излишки с собственного подсобного хозяйства горожанам.



Эти и другие инициативы получили одобрение и поддержку Председателя Всероссийского Совета местного самоуправления. В своем заключительном слове он отметил эффективность выбранного пути и самоотверженность представителей муниципалитетов в служении своим гражданам.



После заседания Владимир Евланов выразил мнение, что конференция показала способность органов местного самоуправления решать текущие вопросы быстро и качественно. Парламентарий также одобрительно высказался по поводу того, что в условиях пандемии муниципалитеты получили большие полномочия. Это помогает координировать работу всех структур власти на местах и улучшает качество жизни россиян в непростой эпидемиологической обстановке, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции.