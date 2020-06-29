Эксперт рассказал, что авиаперелеты восстановятся на 80 % уже этим летом

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29 июня 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Государственный деятель Олег Пантелеев сообщил, что на внутренних авиарейсах спрос восстановился уже на 40 %. Он подчеркнул, что в России уже летом почти полностью удастся восстановить объем авиаперевозок.

Специалист отметил, что люди, засидевшиеся за пару месяцев самоизоляции, сейчас реализуют то, что называется отложенным спросом и как угорелые скупают билеты на курорты. "Только по российским аэропортам уже порядка 40% пассажиропотока восстановилось. Поэтому летом мы можем восстановить не менее 80% авиаперевозок на внутренних линиях. И вполне вероятно, что начнётся восстановление полётов на международных воздушных линиях. По крайней мере есть осторожные прогнозы по этому поводу на середину июля», - сказал эксперт.