Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Эксперт рассказал, что авиаперелеты восстановятся на 80 % уже этим летом

, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперт рассказал, что авиаперелеты восстановятся на 80 % уже этим летом
фото: pixabey

Государственный деятель Олег Пантелеев сообщил, что на внутренних авиарейсах спрос восстановился уже на 40 %. Он подчеркнул, что в России уже летом почти полностью удастся восстановить объем авиаперевозок. 

Специалист отметил, что люди, засидевшиеся за пару месяцев самоизоляции, сейчас реализуют то, что называется отложенным спросом и как угорелые скупают билеты на курорты. "Только по российским аэропортам уже порядка 40% пассажиропотока восстановилось. Поэтому летом мы можем восстановить не менее 80% авиаперевозок на внутренних линиях. И вполне вероятно, что начнётся восстановление полётов на международных воздушных линиях. По крайней мере есть осторожные прогнозы по этому поводу на середину июля», - сказал эксперт. 

СЕ

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью