Эксперт рассказал, что авиаперелеты восстановятся на 80 % уже этим летом
29 июня 2020, 15:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Государственный деятель Олег Пантелеев сообщил, что на внутренних авиарейсах спрос восстановился уже на 40 %. Он подчеркнул, что в России уже летом почти полностью удастся восстановить объем авиаперевозок.
Специалист отметил, что люди, засидевшиеся за пару месяцев самоизоляции, сейчас реализуют то, что называется отложенным спросом и как угорелые скупают билеты на курорты. "Только по российским аэропортам уже порядка 40% пассажиропотока восстановилось. Поэтому летом мы можем восстановить не менее 80% авиаперевозок на внутренних линиях. И вполне вероятно, что начнётся восстановление полётов на международных воздушных линиях. По крайней мере есть осторожные прогнозы по этому поводу на середину июля», - сказал эксперт.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.