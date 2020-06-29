Штаб: Около 200 тыс человек проголосовали онлайн в минувшие выходные

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29 июня 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Онлайн голосование, фото: соцсети

Около 200 тыс. человек приняли участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ 27 и 28 июня, голосование в Москве проходит спокойно и без нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием по внесению изменений в Конституцию.

«В Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве и электронном штабе контролировали ход онлайн-голосования на протяжении всех выходных. За два дня в электронном голосовании приняли участие около 200 тыс. человек», - сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

Как отмечается в сообщении, в минувшие выходные все организации, наблюдатели, члены комиссий и волонтеры, причастные к голосованию по поправкам в Конституцию, продолжили работу в усиленном режиме. По данным пресс-службы, за два выходных дня операторы call-центра электронного штаба провели порядка 7 тыс. консультаций с жителями - большинство вопросов носили технический характер.

«Около 100 звонков от наблюдателей поступило в субботу и воскресенье в call-центр Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием. Все без исключения заявки были проверены. И днем, и ночью за происходящим на участках следили и продолжают следить операторы видеоцентра», – сказал Александр Асафов.

Подчеркивается, что ход голосования продолжают контролировать 21 тыс. 644 наблюдателей.

«Они работают по заранее составленному графику, так чтобы на всех участках было обеспечено равномерное и полноценное наблюдение. Продолжает работу и группа разбора нарушений, ее участники собираются несколько раз в день для обсуждения разных ситуаций на участках для голосования. При необходимости на участки выезжают мобильные группы», - добавили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что пятый день голосования по поправкам в Конституцию проходит без нарушений и сбоев.

«Все 3 тыс. 608 участков открылись вовремя и в полном объеме, электронное голосование проходит в штатном режиме. Ночью все помещения для голосования прошли полную дезинфекцию. Обеззараживающим раствором обработали также санитарные комнаты, дверные ручки, выключатели и все поверхности», - подчеркивается в тексте.

Александр Асафов добавил, что после выходных людей на участках станет больше.

«Обязательно надевайте маску и перчатки, когда пойдете голосовать. Но даже если вы придете без них, то все необходимые средства защиты вам выдадут на месте. Также помните про соблюдение дистанции. Для этого на полу есть специальная разметка», - сказал он.

По состоянию на 12:00 явка, по данным пресс-службы, на электронное голосование составила 83,38%. Всего проголосовали 992 тыс. 738 человек.

Как отмечают наблюдатели и эксперты, голосование по поправкам в Конституцию в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

Регулярное информирование граждан о ходе голосования и работе Общественного штаба обеспечивают максимальную транспарентность электорального процесса. Многоступенчатая система контроля за соблюдением закона гарантирует легитимность голосования в Москве.