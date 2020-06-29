Нелицеприятное зрелище выборов ректора волгоградского университета

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29 июня 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В пылу баррикадной борьбы как бы преподавателям и городу вовсе университет не потерять

Коллектив Волгоградского государственного университета провел голосование и выбрал себе ректора. Конкурентная борьба за кресло и само голосование прошли так грязно и неприкрыто цинично, что уже хотелось закончить этот фарс классической точкой: «Так не доставайся же ты никому».

К утру выборов кандидатов было трое. Но перед самым голосованием завкафедрой информационных систем и компьютерного моделирования Александр Хоперсков снял свою кандидатуру и высказался в поддержку Василия Тараканова. Тараканова поддержала прибывшая на конференцию председатель комитета образования, науки и молодежной политики областной администрации Лариса Савина, представившая мнение областной власти. Депутаты областной думы Волоцков и городской Гимбатов, как представители власти законодательной, так же встали за Тараканова. Совет ректоров в лице председателя Александра Короткова добавил своё одобрение тому же кандидату. В открытом обращении высказался председатель объединения выпускников ВолГУ Игорь Антропов: «Испытывая уважение к каждому из кандидатов, выражаю поддержку Тараканову В.В. – опытному руководителю, под руководством которого ВолГУ достиг очередного уровня развития».

Но столь тяжеловесное подспорье не смогло переубедить выборщиков: бывшего ректора Тараканова поддержали 53 человека, врио руководителя Аллу Калинину – 72. Большинством голосов Калинина избрана ректором Волгоградского государственного университета.

Предвыборные дрязги могли остаться лишь в кругу посвященных, но информация была преднамеренно слита и активно муссировалась в социальных сетях и анонимных телеграмм-каналах. Чья анонимность, впрочем, - секрет невеликий.

Калининой припомнили все грехи, а что не припомнили – то приписали. И учебу за границей дочки, якобы за госсчет, и налоговую декларацию, и использование в личных целях служебной машины, и чуть ли не развалины часовни. Впрочем, нет, часовня была ещё до неё – в 14 веке.

Обращение к широкой общественности «Не могу молчать» опубликовала на официальном портале университета доктор экономических наук, профессор ВолГУ Елена Русскова, объясняя свою гневную реакцию «на способы и технологию проведения предвыборной борьбы за должность ректора со стороны бывшего руководителя университета В.В. Тараканова и его сторонников, в ходе которой открылось нелицеприятное зрелище корыстных интересов». Профессор с публицистической страстностью напомнила, что участвовала во всех выборах ректора: «За все это время никогда ни меня, ни членов коллектива не охватывало такое чувство стыда, когда ректору после первого же срока министерство не продлевает контракт. В момент выступления Василия Валерьевича 13 января 2020 года на Ученом совете университета было видно, что он не готов бороться, зная о причинах своего увольнения с должности ректора. Но изменение внешних обстоятельств и подзуживание редких сторонников, ранее получавших, как сейчас выяснилось, щедрое вознаграждение за службу, укрепили в нем мысль выступить в роли самовыдвиженца на вновь объявленных выборах ректора».

Елена Русскова призвала губернатора области и мэра Волгограда остановить использование служебного положения работниками администрации, оказывающими прямое давление на сотрудников университета: «Я не могла подумать, что наш бывший руководитель будет так порочить своего первого заместителя, доходя до низости и подлости в высказываниях как об Алле Эдуардовне, так и о многих из нас, и я не являюсь исключением. Как интеллигентные люди, мы даже не нашли слов для адекватного ответа, поэтому молчали. Но когда под сомнение ставится проведение легитимных выборов, осуществляется давление на многих участников конференции, подаются постоянные иски в правоохранительные органы, что дестабилизирует работу университета в период выпуска студентов и препятствует приемной кампании, я не могу оставаться в стороне».

Несмотря на то, что Калинина получила большинство голосов конференции, основное слово – за министром образования. А пока продолжение фарса следует - в суд Советского района Волгограда подан иск о нарушении процедуры допуска и информирования, якобы допущенных на выборах ректора. Бывший депутат областной думы и бывший преподаватель ВолГУ Андрей Попков требует в связи с этим признать выборы незаконными.

За всеми интригами и скандалами идёт приёмная кампания. Стоящим перед выборам абитуриентам эта репутационная история, вырвавшаяся за границы междусобойчика, рисует сомнительные перспективы. В пылу баррикадной борьбы как бы преподавателям и городу вовсе университет не потерять.