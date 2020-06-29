Школьники будут ездить в волгоградских электричках за полцены

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Скидка 50% на проезд в волгоградских электричках предоставляется школьникам до конца лета.

До 31 августа во всех пригородных поездах, курсирующих в Волгоградской области, действуют льготные условия проезда для детей от 7 до 15 лет (включительно). Им предоставляется скидка в размере 50% от полной стоимости билета. Таким образом, стоимость проезда со скидкой в пределах одной зоны составляет 10 рублей. Единый городской тариф - 20 рублей.

Льготные условия действуют при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта.