В Краснодаре с начала 2020 года расхитили электроэнергию на 950 млн рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» в ходе рейдовой работы с начала 2020 года выявили 187 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Общие потери от незаконного потребления электроэнергии составили около 139 млн кВт*ч. В денежном эквиваленте – это порядка 950 млн рублей. По всем фактам ведется претензионно-исковая работа. С нарушителей, отказавшихся возместить ущерб в добровольном порядке, задолженность будет взыскиваться принудительно в судебном порядке с возложением на виновных лиц всех судебных расходов.

Одним из способов борьбы с несанкционированным потреблением электроэнергии является установка антимагнитных пломб на приборы учета потребителей. С начала 2020 года специалисты Краснодарских электросетей установили более шести тысяч антимагнитных пломб. Она позволяет легко определить, было ли воздействие магнитного поля на прибор учета. Под воздействием магнита индикатор пломбы меняет цвет. Самовольно снять пломбу с прибора учета не получится, поскольку она оснащена скрытой индикаторной надписью, которая проявляется на приборе учета после самостоятельного срыва пломбы.

Установка многофункциональных приборов учета нового поколения, так называемых, «умных» счетчиков является также эффективной мерой в пресечении незаконного использования электроэнергии. «Умные» счетчики выгодны добросовестным потребителям. Они позволяют экономить, рассчитываясь по зонам суток. При этом, потребители полностью избавлены от необходимости обслуживать и ремонтировать их, так как эксплуатацию осуществляет электросетевая компания. В настоящее время реализуется масштабный проект по установке «умных» счетчиков в Северском, Динском, Тахтамукайском и Теучежском районах. Специалисты с начала 2020 года установили 12,5 тысяч приборов учета нового поколения.

Незаконное потребление электроэнергии наносит финансовый ущерб энергокомпании: компания теряет средства, которые планировалось направить на развитие электросетевого комплекса в регионе.

Потребление электроэнергии без соответствующего договора энергоснабжения, «в обход» приборов учета электроэнергии, влечет неконтролируемую нагрузку на электросети, которая становится причиной существенного снижения надежности электроснабжения потребителей и перепадов напряжения. Самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности и с риском для здоровья и жизни.

Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).