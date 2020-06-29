Участники научной эзотерики и духовных практик собрались на

Аргументы Недели → Общество

29 июня 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Лето 2020 в маленькой станице Шапсугской Краснодарского края началось жарко. Известно, что Шапсуга, со своими дольменами, грязевыми вулканами, разломами плит и происходящими аномалиями является значимым в России Местом Силы. Ещё со второй половины 90-ых здесь, для работы с внеземными цивилизациями, собирались многочисленные контактеры со всей страны.

Сегодня волна эзотуризма снова набирает силу, и молодые жители станицы - основатели проекта развития эзотуризма #ШапсугаLogHouse - Евгений и Мария Хаткины решили продолжить традицию.

Впервые за последние 20 лет им удалось собрать вместе ярких представителей научной эзотерики и духовных практик, контактеров, астрологов, йогов и музыкантов, объединив их для участия в полномасштабном проекте "Космофорум 2020: Шепот звёзд. Кассиопея".

Мероприятие проходило в организованном палаточном лагере лесной территории, в теплой дружеской обстановке.

Центральным ядром форума выступила известная на всю Россию контактер из Воронежской области Ирина Подзорова со своей командой «Кассиопея».

Не так давно об Ирине знали единицы. Сегодня же феномен Ирины стал достоянием широкой общественности.

Передаваемая ею информация удивляет даже самых критичных скептиков, а записи ее контактов с внеземными цивилизациями переводятся на языки по всему миру.

Каждому участнику Космофорума была предоставлена уникальная возможность пообщаться и поработать с Ириной лично.

Ежедневно, с утра и до позднего вечера, в стенах деревянного сруба организаторов, Ирина Подзорова, ее помощник Максим Русан и контактер Ауника принимали всех желающих, особый акцент сделав на тяжело больных, исчерпавших возможности современной медицины.

Помимо команды проекта «Кассиопея», специальными гостями Космофорума 2020 стали мастера по йоге, целители, астрологи и этно-музыканты.

Программа мероприятия была очень насыщенной, включив в себя мастер-классы, походы по местам силы Шапсугской, астрологические лекции, музыкальные вечера и теплое общение у костра.

Неделя Космофорума в Шапсуге стала незабываемым событием в жизни станицы и сердце каждого участника.

Выражая признательность организаторам, присутствующие оставили общие пожелания о повторении подобных мероприятий в ближайшем будущем.