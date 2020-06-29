В Саратовской ЦРБ пациентам предложили заходить в поликлинику через окно

После дождей в Саратовской ЦРБ затопило вход в вестибюль, но внутрь вода не проникла. Теперь посетителям рекомендуют обходить здание и пробираться внутрь через полуподвальное окно.
«Потопы на входах и в кабинетах. Затоплен также весь первый этаж. Людям предлагают входить в больницу через окно. И такой случай уже не в первый раз», – говорят очевидцы.
Сейчас коммунальные службы Саратова в оперативном режиме ликвидируют последствия шквального ливня, обрушившегося на город. Все последствия непогоды будут ликвидированы в течение дня, пообещали в администрации.
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