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В Саратовской ЦРБ пациентам предложили заходить в поликлинику через окно

, 12:33 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Подъем

В Саратовской ЦРБ пациентам предложили заходить в поликлинику через окно

После дождей в Саратовской ЦРБ затопило вход в вестибюль, но внутрь вода не проникла. Теперь посетителям рекомендуют обходить здание и пробираться внутрь через полуподвальное окно.

«Потопы на входах и в кабинетах. Затоплен также весь первый этаж. Людям предлагают входить в больницу через окно. И такой случай уже не в первый раз», – говорят очевидцы. 

Сейчас коммунальные службы Саратова в оперативном режиме ликвидируют последствия шквального ливня, обрушившегося на город. Все последствия непогоды будут ликвидированы в течение дня, пообещали в администрации.

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