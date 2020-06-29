Объем «свободных денег» в российских семьях в мае продолжил падение

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели», Татьяна САВКИНА ]

Фото: соцсети

Согласно расчетам о первоочередных затратах россиян и при сравнении их со средними доходами, в мае объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 17,7 тыс. руб. (на основе данных Romir Scan Panel* Исследовательского холдинга Ромир).

За месяц объем «свободных денег» сократился на 6,3%, а за год – на 39,4%. В апреле наблюдалось небольшое восстановление индекса, в мае же мы снова столкнулись с негативной динамикой, даже несмотря на то, что в мае началось снятие карантинных мер и постепенное восстановление экономической активности. Есть существенные риски того, что даже после снятия всех ограничений, благосостояние граждан будет на более низком уровне, чем до эпидемии COVID-19 и снижения цен на нефть.

Серьезно сокращается и среднегодовое значение Индекса. Если по итогам прошлого года оно равнялось 27,5 тыс. руб., то сейчас по результатам первой трети 2020 года среднегодовое значение равняется 20,4 тыс. руб.

По сравнению со средними значениями за прошлый год, наблюдается значительное снижение свободных средств: на 35,2% для городов-миллионников, на 26,6% для городов с количеством жителей от 500 тыс. до 1 млн, и на 47,9% для небольших городов.