Южноуралец записал «фейковое» видео о голосовании по Конституции

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29 июня 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Молодой человек из Сатки продемонстрировал в социальной сети видеоролик, на котором он якобы голосует без паспорта.

Во втором ролике молодой человек признался, что информация не соответствует действительности, но сообщение из Сатки было незамедлительно проверено. По словам председателя районной Общественной палаты Галины Пашкевич, проголосовать по изменениям в Конституцию можно только имея на руках паспорт.

«За этим на каждом избирательном участке в Саткинском районе следят наблюдатели», — подчеркнула она.

Напомним, общественные наблюдатели работают на каждом избирательном участке (по два человека), также они сопровождают голосование на дому. Специальная мониторинговая группа выезжает на участки по сообщениям о спорных случаях, кроме того, еще одна группа следит за информацией в социальных сетях.