Алексей Текслер разрешил работу летним кафе, фитнес-центрам и зоопаркам

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29 июня 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Начать работу можно только при строгом соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 29 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщает пресс-служба губернатора, работу могу возобновить летние кафе и открытые веранды, фитнес-центры и зоопарки, но только на открытых экспозициях.

Напомним, ранее глава области продлил режим повышенной готовности до 12 июля. По данным минздрава, за прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 149 человек. С начала пандемии количество заразившихся достигло 7 440 человек, продолжают лечение 3196 жителей области. Количество выздоровевших (4 058) превышает количество больных.