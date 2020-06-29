Алексей Текслер разрешил работу летним кафе, фитнес-центрам и зоопаркам
29 июня 2020, 10:52[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Начать работу можно только при строгом соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора.
Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 29 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщает пресс-служба губернатора, работу могу возобновить летние кафе и открытые веранды, фитнес-центры и зоопарки, но только на открытых экспозициях.
Напомним, ранее глава области продлил режим повышенной готовности до 12 июля. По данным минздрава, за прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 149 человек. С начала пандемии количество заразившихся достигло 7 440 человек, продолжают лечение 3196 жителей области. Количество выздоровевших (4 058) превышает количество больных.
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