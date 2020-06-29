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За сутки в России скончались 93 пациента с COVID-19

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 93 пациента с COVID-19
анализы, Marco Passaro/Keystone Press Agency

России за прошедшие сутки скончались 93 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Уточняется, что, в частности, жертвами коронавируса нового типа за минувшие 24 часа стали 23 пациента в Москве, 19 – в Санкт-Петербурге, 11 – в Московской области. С начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 9 166 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Отметим, что за сутки на территории Российской Федерации выявили 6 719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

ЕТ

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