Наталья Сергунина рассказала о поддержке туротрасли в период пандемии

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29 июня 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, фото соцсети

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что за время пандемии коронавирусной инфекции для туристической отрасли столицы Российской Федерации были проведены более 70 онлайн‑мероприятий.

Согласно последней информации, общая аудитория экспертных и образовательных проектов в сфере туризма с конца марта текущего года достигла почти 25 тысяч человек. Участие в отраслевых мероприятиях приняли специалисты не только из российских регионов, но также из семи иностранных государств, среди которых Франция, Испания и Корея.

Наталья Сергунина уточнила, что за время пандемии коронавируса нового типа комитет по туризму Москвы провел пятидневный антикризисный онлайн-интенсив, телемосты с другими крупными городами РФ, принял участие в онлайн-выставках, запустил серию международных роуд-шоу для туристических компаний, а также акселератор для поддержки стартапов в сфере туризма и развития новых турпродуктов.

Кроме того, до сих пор действует одна из городских программ для туристической отрасли под названием Moscow Travel Hub. Речь идет об экспертной площадке, где участники рынка из России и других стран делятся мнениями о новых источниках развития и перспективах роста, а также выявляют универсальные механизмы адаптации к сложившимся в мире условиям.

В пресс-службе столичного комитета по туризму добавили, что в середине апреля состоялась стратегическая онлайн-сессия, в которой приняли участие более 200 делегатов от 28 субъектов Российской Федерации. Еще одним масштабным проектом стала "Неделя Москвы" в рамках онлайн-выставки "Знай наше: 2020", которая была посвящена туризму в России. Виртуальный стенд столицы РФ на ней увидели более 15 тысяч человек.