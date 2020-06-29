Коронавирус 29 июня: в США ситуация становится всё хуже, добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 29 июня в мире коронавирусом заразились более 10,1 млн человек, около 503 тысяч скончались. Выздоровели более 5,5 млн пациентов. На первом месте по числу зараженных находятся США, далее идут Бразилия, Россия, Индия и Великобритания. «Аргументы недели» рассказывают о самых актуальных новостях к этому часу.

– У добровольцев, на которых тестируют российскую вакцину от COVID-19, не выявили негативных последствия для здоровья. «Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания – в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено», – рассказал анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев. У добровольцев в дальнейшем будут брать общие клинические и биохимические анализы крови, а также проверять на наличие иммунитета к коронавирусу. Двое участников эксперимента сообщили СМИ, что их самочувствие после вакцинации не изменилось.

– С начала распространения COVID-19 в России тест на коронавирус сдали 19,3 миллиона раз. За минувшие сутки в стране провели 289,4 тысячи лабораторных исследований. По последним данным, под наблюдением врачей остаются 297 181 россиянин.

– Самым «страшным» периодом борьбы с коронавирусом были первые полтора месяца, так как в это время случилось большое количество событий, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. «Эти полтора месяца были самыми внутренне, эмоционально, ну, я бы даже употребила слово страшными. Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Это я так сейчас эмоционально говорю, потому что мы все это очень эмоционально переживали», ­– поделилась Голикова.

– Новый рост заболеваемости в США происходит по вине регионов, которые возможно, рано открылись, и граждан, не соблюдающих меры предосторожности, заявил в пятницу на брифинге главный эпидемиолог США Энтони Фаучи. Мэр Майами Фрэнсис Суарес не исключает возможности введения полного карантина с запретом выходить из домов. Губернатор Техаса заявил, что ситуация с коронавирусом приобрела в штате стремительный и опасный поворот. Северо-восточные штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из штатов с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

– Власти штата Калифорния приняли решение о закрытии баров из-за ситуации с новой вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом написал губернатор штата Гэвин Ньюсом. Соответствующее решение было принято следом за Техасом и Флоридой, где также наблюдается рост числа COVID-положительных анализов. Ньюсом пояснил, что бары будут закрыты в ряде округов, среди которых находится и Лос-Анджелес.