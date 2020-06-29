В Москве прошел четвертый розыгрыш программы «Миллион призов»

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29 июня 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице прошел новый розыгрыш программы «Миллион призов». Его победителями стали 187 351 человек. Всего состоялось четыре розыгрыша 978 537 выигрышных кодов участников. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте программы https://ag-vmeste.ru.

Организаторы назвали самые востребованные компании-партнеры «Миллион призов», в которых предпочитают выбирать подарки победители розыгрыша. В лидерах оказались московский метрополитен (пополнение карты «Тройка»), магазины «Дикси» и «Детский мир», а также сеть социальных аптек «Столички». В этих компаниях уже потратили свои баллы более половины всех обратившихся за подарками победителей «Миллиона призов».

Для участников голосования приготовили два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов (один балл равен одному рублю). Победители могут обменять их на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также на городские поощрения. Например, за счет выигранных баллов можно пополнить карту «Тройка». Также с 29 июня появится возможность перечислить выигрыш на благотворительность.