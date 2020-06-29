Президентские выплаты начали получать родители Хабаровского края

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Оформление выплат началось уже 12 мая, на следующий день после того, как президент озвучил свое решение, поэтому многие семьи не стали медлить с подачей заявления через портал Госуслуг. Наплыв документов в первые несколько суток оказался настоль велик, что электронная система портала не выдержала и вышла из строя. Тем не менее, зачисления на счета заявителей пришли вовремя, 1 июня.

– Я подала заявление 12-го мая. Для нас это очень важная мера поддержки, потому что я воспитываю ребёнка одна, а фирма, в которой работаю, испытывает затруднения. Зарплату выплачивают частями, это у многих сейчас так. Сегодня в 11 утра пришло СМС, что зачислены деньги. Очень оперативная работа, на мой взгляд. Как раз ребёнку сейчас нужно покупать летние вещи. Да и просто, когда хоть и небольшие финансовые запасы есть, очень успокаивает. Спасибо государству, не ожидала, что всё будет так быстро, – поделилась мать 4-летнего сына Ольга Иванова.

В первый день июня выплаты получили примерно 75 % семей региона, кто имеет право на такую выплату. Это около 104 тысяч родителей, которые подали заявку через сайт Госуслуги с 12 по 26 мая. Из федерального бюджета в регион на выплаты детям от 3 до 16 лет было направлено 1 млрд 340 млн рублей, сообщили в пенсионном фонде по Хабаровскому краю.

Между тем, по решению Президента РФ семьи с детьми до 3 лет получат выплату, размером в 5 тысяч рублей, и она, отметим, будет начисляться в течение трёх месяцев. Причём получать эти деньги будут все – не зависимо от дохода.

– Моей дочке два года, – рассказывает Ксения. – Мы тоже сразу подали заявление на ежемесячное пособие в размере 5 тысяч. В сложившихся условиях, это серьёзная поддержка. Тем более, в семьях, где есть дети, деньги лишними не бывают, вы же понимаете.

Напомним, в своих выступлениях Владимир Путин не раз отмечал, что залогом роста национальной экономики и развития страны является поддержка людей, инвестиции в здравоохранение, образование и народосбережение. Это и многое другое стало основной задачей властей России в условиях пандемии коронавируса.

«С самого начала борьбы с последствиями эпидемии базовой задачей стало сохранить доходы российских семей, поддержать занятость, помогать, прежде всего, людям и только людям, решать их проблемы», – сказал Путин в одном из обращений к гражданам России.