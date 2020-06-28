В Латвии активизировались змеи

Аргументы Недели → Общество 13+

28 июня 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Гадюка, фото соцсети

Первый месяц лета принес не только жару, но и некоторые неприятности. По данным Службы неотложной медицинской помощи, в больницы уже обратились 18 человек после укуса гадюк.

Практически никто из пострадавших не видел, когда конкретно его укусила змея, а только почувствовали сильную боль, покраснение, отек.

Латвийские медики предупреждают, что ни в коем случае яд отсасывать нельзя!

«Люди насмотрелись фильмов и считают, что яд нужно отсасывать, выдавливать и т.д. Этого делать нельзя! Та часть тела, куда укусила змея, должна быть в покое! Нужно положить что-то охлаждающее, чтобы сосуды сузились, чтобы рассасывание яда было медленнее. И, конечно, нужно быстрее обратиться в больницу. Если будет анафилактический шок – это критическое состояние, которое может закончится плачевно. Для лечения последствий змеиного укуса применяются специфические лекарства, в тяжелых случаях нужна будет и сыворотка-противоядие, и переливание крови. Конечно, людям самим следует проявить осторожность. Змея обычно уходит от человека, но есть и вариант неосторожности: присел на пенек, а там змея. Будьте осторожны!», - советует врач-токсиколог латвийской Клиники токсикологии и сепсиса Роберт Сташинскис.