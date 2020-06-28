Куда в Юрмале исчезли кабинки для переодевания

28 июня 2020, 21:58[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Латвию накрыла жара! Естественно, многие жители страны ищут спасение в Юрмале, около моря. Но, как заметили отдыхающие, этим летом на пляже отсутствуют кабинки для переодевания. Почему?
Мнение людей разделилось: одни считают, что это следствия коронавируса… Мол, чтобы не заразиться. Другие предполагают, что еще не успели поставить. В чем же истинная причина?
Комментирует руководитель отдела по связям с общественностью Юрмальской думы Зане Лейте:
Юрмала, дюны, фото автора
«В этом году на юрмальском пляже гораздо меньше кабинок для переодевания, чем, например, в предыдущие годы. Но это связано исключительно с ремонтом. Их просто ремонтируют. Постепенно кабинки будут возвращаться на прежние места. Разумеется, мы приносим извинения отдыхающим за неудобства».
А пока если что… На юрмальском пляже есть прекрасные дюны…
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