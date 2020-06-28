В Роспотребнадзоре рассказали, где чаще всего в Москве кусают клещи

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28 июня 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото:pixabey

В столичном Роспотребнадзоре назвали места, где часто клещи кусают горожан. По данным пресс-службы ведомства, в Москве за последнюю неделю зарегистрировано 32 случая присасывания клещей. Сообщается, что паразиты нападали на прогуливающихся людей в Измайловском лесопарке и на дачных участках в Новой Москве.



Однако, большинство укусов клещей происходит за пределами столицы. В Подмосковье произошло 575 случаев, в других регионах России и Беларуси 208.