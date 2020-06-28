На воду Байкала спустили первое в России экосудно

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28 июня 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: озеро Байкал, pixabay.com

Глава Бурятии Алексей Цыденов во время торжественной церемонии в порту Турка заявил, что спущенный на озеро Байкал танкер-бункеровщик «Георгий Москалев» является первым уникальным и многофункциональным экологическим судном в России.

«… оно может принимать твердые и жидкие бытовые отходы и льяльные (нефтесодержащие) воды, перерабатывать их для вторичного использования. Судно сделали, запустили, оно начало работать», - высказал он.

Отмечается, что новое судно создано специально для озера и будет курсировать к местам наибольшего скопления флота. «Георгий Москалев» будет не только собирать отходы и перерабатывать их, а также заправлять обслуживаемые суда.

«Начало работы экосудна – это очень своевременный шаг, и, думаю, это кардинально может улучшить ситуацию с льяльными водами на Байкале», - считает руководитель «Добровольческого корпуса Байкала» Андрей Бородин.