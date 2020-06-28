Менеджер новокузнецкой турфирмы сядет в колонию за мошенничество

Суд в Новокузнецке рассмотрит дело местной жительницы, обвиняемой в обмане клиентов турфирмы. Ранее женщина работала менеджером в одной из туристических фирм города. Оставив работу, женщина решила самостоятельно привлекать клиентов, обещая им различные туры. Она собирала деньги доверчивых "клиентов", которые тратила на свои расходы.
Таким образом женщина обманула шестерых путешественников, присвоив почти 600 тыс. рублей и потратив средства по своему усмотрению. Аферу раскрыли после жалоб обманутых людей. СК уже закончил расследование уголовного дела в отношении экс-менеджера. Теперь ей грозит заключение в колонию сроком до пяти лет.
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