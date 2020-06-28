Асафов: На участках для голосования в Москве не было никаких инцидентов

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28 июня 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве, фото соцсети

Нарушений на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ в Москве зафиксировано не было. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

«На участках для традиционного очного голосования тоже все нормально. Видеонаблюдение идет. Все возможные инциденты фиксируются, но опять же, тут нечего сказать, поскольку таких инцидентов не зафиксировано. Видеонаблюдение продолжается и ночью, круглосуточно», - сказал Александр Асафов.

Он отметил также, что и дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в штатном режиме.

«Сегодня, как вы знаете, четвертый день голосования идет. Все идет в штатном режиме: и наблюдение, и голосование. Все возможные моменты отрабатываются», - заявил Александр Асафов.

«Голосование продолжается, самые последние результаты, которые у нас есть: общая явка 78,28% - 917 тыс. 428 голосующих проголосовали. Это общая цифра», - добавил официальный представитель штаба.

Напомним, участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

Регулярное информирование граждан о ходе голосования и работе Общественного штаба обеспечивают максимальную транспарентность электорального процесса. Многоступенчатая система контроля за соблюдением закона гарантирует легитимность голосования в Москве.