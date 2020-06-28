Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Глава Комиссии ОП: Голосование в столице проходит в атмосфере максимальной открытости

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Комиссии ОП: Голосование в столице проходит в атмосфере максимальной открытости
Председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова

Председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова назвали фейковыми новости о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом она рассказала в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва.

«Накануне любого голосования в сети то и дело появляется информация о том, что кого-то принуждают идти на выборы. По опыту могу сказать, что такие новости, гуляющие по просторам интернета, не имеют подтверждения. Они фейковые, как говорят сейчас. На днях Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что люди должны голосовать добровольно, их никто к этому не должен принуждать. А тех, кто будет заставлять - будем бить по рукам. Абсолютно согласна с нашим мэром! Недопустимо заставлять идти голосовать. Тем, кому не безразлично будущее нашей страны, обязательно проголосуют», - сказала Мария Лазутова.

Она отметила, что голосование в столице проходит в атмосфере максимальной открытости, на участках присутствуют обученные наблюдатели, повсюду установлено видеонаблюдение.

«В этом я убедилась лично, побывав в первый день голосования, 25 июня, в качестве наблюдателя на нескольких избирательных участках в школе №1467 и образовательном комплексе «Юго-Запад», - подчеркнула Мария Лазутова, добавив, что за соблюдением чистоты голосования следит Общественный штаб, который оперативно отрабатывает сообщения о возможных нарушениях в ходе голосования. При этом все это делается публично и в рамках законодательства.

ГБ

Общество

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»). По предварительным данным, слив оборотной воды с фабрики произошел из-за резкого роста уровня воды в отстойном пруду.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью