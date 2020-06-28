Глава Комиссии ОП: Голосование в столице проходит в атмосфере максимальной открытости

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28 июня 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова

Председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова назвали фейковыми новости о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом она рассказала в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва.

«Накануне любого голосования в сети то и дело появляется информация о том, что кого-то принуждают идти на выборы. По опыту могу сказать, что такие новости, гуляющие по просторам интернета, не имеют подтверждения. Они фейковые, как говорят сейчас. На днях Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что люди должны голосовать добровольно, их никто к этому не должен принуждать. А тех, кто будет заставлять - будем бить по рукам. Абсолютно согласна с нашим мэром! Недопустимо заставлять идти голосовать. Тем, кому не безразлично будущее нашей страны, обязательно проголосуют», - сказала Мария Лазутова.

Она отметила, что голосование в столице проходит в атмосфере максимальной открытости, на участках присутствуют обученные наблюдатели, повсюду установлено видеонаблюдение.

«В этом я убедилась лично, побывав в первый день голосования, 25 июня, в качестве наблюдателя на нескольких избирательных участках в школе №1467 и образовательном комплексе «Юго-Запад», - подчеркнула Мария Лазутова, добавив, что за соблюдением чистоты голосования следит Общественный штаб, который оперативно отрабатывает сообщения о возможных нарушениях в ходе голосования. При этом все это делается публично и в рамках законодательства.