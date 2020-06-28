Независимый наблюдатель отметила соблюдение необходимых требований на участках для голосования

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28 июня 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ на участках, фото соцсети

Процесс голосования по внесению изменений в Конституцию РФ организован в Москве с соблюдением всех требований как на участках, так и на дому. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила наблюдатель от Общественной палаты города Даниела Рошка.

«Я была наблюдателем в течение трех дней и могу сказать, что все проходит без каких-либо проблемных моментов, максимально организованно. Я была не только на участке для голосования, но и сопровождала участковую комиссию во время голосования на дому. При надомном голосовании также соблюдаются санитарные требования. И голосующему человеку выдаются маски и перчатки, и члены комиссии в масках и перчатках», - сказала Даниела Рошка.

Она уточнила, что работала на участке для голосования №2551 в районе Дорогомилово (ЗАО).

Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.