«Миллион призов»: какие подарки наиболее популярны у победителей

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28 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Аптека Столички, фото соцсети

Организаторы назвали самые востребованные компании-партнеры «Миллион призов», в которых предпочитают выбирать подарки победители розыгрыша. В лидерах оказались московский метрополитен (пополнение карты «Тройка»), магазины «Дикси» и «Детский мир», а также сеть социальных аптек «Столички». В этих компаниях уже потратили свои баллы более половины всех обратившихся за подарками победителей «Миллиона призов».

Завершился очередной розыгрыш программы «Миллион призов». Его победителями стали 146 666 человек. Всего состоялось три розыгрыша 791 186 выигрышных кодов участника.

Победители могут обменять их на бонусы и скидки от крупных торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на городские поощрения. Например, за счет выигранных баллов можно пополнить карту «Тройка». Также с 29 июня появится возможность перечислить выигрыш на благотворительность.

Всего для участников голосования предусмотрено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов (один балл равен одному рублю).