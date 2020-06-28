Журналист Филипп Смирнов: На участках для голосования в Москве ведется круглосуточный мониторинг

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28 июня 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов, фото соцсети

Главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов в беседе с журналистами прокомментировал организацию процесса голосования по поправкам к Конституции в Москве, отметив отсутствие каких бы то ни было значимых нарушений.

«В рамках работы Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве я посетил участок, на который пойду голосовать 1 июля, — зашел туда перед своей основной работой. Могу сказать, что все в полном порядке, в соответствии с предписаниями и нормами. Члены комиссии все понятно разъясняют, с голосующими ведут себя адекватно, соблюдают дистанцию и напоминают об этом пришедшим на участок. Так что в отношении этого у меня не возникло никаких вопросов», - отметил Филипп Смирнов.

Он подчеркнул, что на всех участках для голосования ведется круглосуточный мониторинг.

«В частности, мы работаем в группе оперативного реагирования — оперативное реагирование идет на все жалобы. К счастью, их совсем немного, но, если возникают какие-то шероховатости и непонятные ситуации, мы все их разбираем. Иногда в телефонном режиме, иногда при помощи выезда мобильной группы на место. В общем, вопросы решаются, в основном они касаются недопонимания или же не до конца правильно пройденных инструкций по электронному голосованию», - добавил Филипп Смирнов.

«На данный момент, я считаю, все идет в рабочем порядке. Все разрешимо, никаких грубых нарушений, которые бы были тяжелыми для нас, пока не зафиксировано», - заключил он.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.