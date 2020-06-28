На Дону подвели промежуточные итоги «Народного совета»

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28 июня 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Голосование по проекту в Ростовской области стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно. По инициативе донского губернатора Василия ГОЛУБЕВА жители области самостоятельно выберут самые важные направления расходования 500 миллионов рублей из регионального бюджета на преодоление последствий пандемии коронавируса.

- Мною принято решение дополнительно направить на преодоление последствий пандемии коронавируса 500 млн рублей. Что еще важно сделать сегодня – решать всем вам. Общественная палата Ростовской области определила список из 10 задач. Три задачи, которые наберут большинство ваших голосов, будут решены в первую очередь, - рассказал глава донского региона.

Голосование в рамках губернаторского проекта «Народный совет» набирает обороты. Если по итогам первого дня голосования участие приняли более 30 тысяч жителей региона, то за три минувших дня эта цифра увеличилась в пять раз и составила 166 753 человека.

Отдать свой голос за три варианта из десяти предложенных можно на участках для голосования по поправкам в Конституцию, а также на специальном сайте sovet.donland.ru. Сумма будет распределена между тремя победившими направлениями финансирования пропорционально числу поданных за них голосов.

На сегодняшний день лидирует вариант «Автомобили скорой медицинской помощи для транспортировки экстренных пациентов», набравший 87 987 голосов.

На втором месте - «Легковые автомобили для выезда участковых педиатров и терапевтов к пациентам на дом» с 65 289 голосами.

С небольшим отрывом замыкает тройку лидеров вариант «Оборудование и мебель для организации здорового питания в школьных столовых», получивший 65 121 голос.