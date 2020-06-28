За последние сутки в России коронавирус выявлен еще у 6 791 человека

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28 июня 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Увеличение доли выздоровевших, фото: vk.com/covid2019_official

По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в России COVID-19 выявлен еще у 6 791 человека. В Москве коронавирус за сутки диагностирован у 717 человек.

325 зараженных выявлены в Московской области, 285 - в Ханты-Мансийском АО, 232 - в Иркутской области, 222 - в Нижегородской области, 217 - в Санкт-Петербурге.

Скончались в РФ стране за сутки 104 человека, из них 24 человека - в Москве. За весь период распространения коронавируса в России скончались 9 073 человека, у которых был подтвержден COVID-19.

Выздоровели и выписаны за последние сутки 5735 человек. Всего медики вылечили 399 087 пациентов.

Число заболевших коронавирусом за весь период по всей России достигло 634 437 человек.