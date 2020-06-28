Спасатели МЧС нашли живыми пропавших в море на матрасе мужчину и ребенка

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28 июня 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

море, фото: pexels.com

В Краснодарском крае спасатели МЧС нашли живыми и невредимыми мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море. Двух человек унесло ветром в Черном море под Анапой в районе села Сукко 27 июня, в субботу.

Информация о происшествии в море поступила к дежурному в 13:25 мск. В их поиске мужчины и мальчика, которых унесло на матрасе в море, принимали участие 14 человек и шесть единиц техники. К спасательным работам также привлекли вертолет Ми-8 МЧС России и оперативную группу анапского пожарно-спасательного гарнизона.

В 17:00 пропавшие мужчина и мальчик были обнаружены и подняты на борт вертолета МЧС. Они были доставлены в аэропорт Геленджика и переданы медикам. По данным МЧС, их состояние здоровья удовлетворительное.