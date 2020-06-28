Эксперт перечислил несколько способов, как сэкономить на услугах ЖКХ

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28 июня 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПРАЙМ

вода, фото: pexels.com

Сергей Минко, генеральный директор компании «Городские инновационные технологии», назвал несколько способов, как сэкономить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эксперт отметил, что сократить траты на оплату услуг ЖКХ можно в полтора-два раза.

Первое, что он посоветовал, установить счетчики на воду. Минко напомнил, что в многоквартирном доме в квартире без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих. При установке приборов учета воды можно сократить платеж примерно в два раза.

Также можно перейти на энергосберегающие лампы, установить пластиковые окна. Эксперт посоветовал мыть окна чаще, тогда можно будет меньше включать свет.

Минко порекомендовал не накапливать задолженностей и своевременно платить по счетам, чтобы избежать пеней и штрафов.

Эксперт предостерег от незаконных методов экономии, таких как самовольное подключение к сетям. Минко отметил, что незаконное подключение грозит не только авариями и чрезвычайными происшествиями, но и штрафами по статье «Хищение ресурсов».

С 1 июля в России жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожают на четыре процента.