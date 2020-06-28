Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей Cу-35 под управлением Су-57
28 июня 2020, 08:17[ «Аргументы Недели» ]
ВКС России провели эксперимент по применению «стаи» истребителей Cу-35 под управлением новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Эксперимент проводился в реальных боевых условиях.
Один из источников в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что в «рое» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57.
Другой источник из военных подтвердил ТАСС характер прошедших испытаний и отметил, что в боевом порядке, который летчики называют «стаей» или «роем», ведется информационный обмен между истребителями в режиме реального времени: информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов.
Эксперты пояснили, что полет военных самолетов в «стае» значительно повышает эффективность выполнения боевых задач.
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