Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Медики, работающие с пациентами с COVID-19, получат выплаты в июле и августе

, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, работающие с пациентами с COVID-19, получат выплаты в июле и августе
врач, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Правительство продлило еще на два месяца период выплат медикам, работающим с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.  Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о том, что помогающие больным коронавирусом медики будут получать специальные выплаты за особые условия труда ещё в течение двух месяцев – в июле и августе.

Выплаты рассчитываются, исходя из факта работы с больными коронавирусом. Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился Президент России Владимир Путин. Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев, начиная с апреля. Теперь срок продлён до конца лета.

Врачи в рамках поручения главы государства получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тыс. рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. рублей.

"Выплаты рассчитываются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников.

В некоторых регионах медики жалуются, что выплаты не получили.

ИЧ

В мире

Главу ВМС США встревожили российские подлодки в Средиземном море

Главу ВМС США встревожили российские подлодки в Средиземном море

По причине присутствия российских подлодок Средиземное море превращается в одну из самых милитаризованных зон в мире. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью