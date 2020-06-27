Медики, работающие с пациентами с COVID-19, получат выплаты в июле и августе
27 июня 2020, 20:28[ «Аргументы Недели» ]
Правительство продлило еще на два месяца период выплат медикам, работающим с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о том, что помогающие больным коронавирусом медики будут получать специальные выплаты за особые условия труда ещё в течение двух месяцев – в июле и августе.
Выплаты рассчитываются, исходя из факта работы с больными коронавирусом. Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился Президент России Владимир Путин. Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев, начиная с апреля. Теперь срок продлён до конца лета.
Врачи в рамках поручения главы государства получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тыс. рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. рублей.
"Выплаты рассчитываются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.
Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников.
В некоторых регионах медики жалуются, что выплаты не получили.
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