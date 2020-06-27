Военные построили еще пять мостов в Тульской области

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27 июня 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

один из построенных мостов на фото пресс-службы МО РФ

Пять новых мостов построило Министерство Обороны РФ в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Мосты военных связали несколько насленных пунктов. Министерство обороны помогло восстановить транспортное сообщение

«Решением Министра обороны России в период с 28 мая по 24 июня возведены пять автодорожных мостов, которые восстановили транспортное сообщение между социально значимыми объектами и регионами области», — пояснил замминистр обороны РФ Дмитрий Булгаков на церемонии торжественного открытия одного из мостов: «Все мостовые сооружения построены с опережением графика».

Это не первая помощь Минобороны региону. С позапрошлого года военное ведомство построило уже 14 мостов в Тульской области.