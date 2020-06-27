Политологи отмечают хорошую организацию голосования по Конституции

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27 июня 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Голосование в Москве, фото соцсети

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов отметил, что каждый участок для голосования по изменению Конституции РФ соответствует требованиям Роспотребнадзора. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Хочу сказать, что по личным ощущением, так как я сегодня посетил свой участок для голосования, и по тем данным, которые имеются на сегодняшний день, общероссийское голосование проходит абсолютно спокойно. На каждом участке есть необходимые средства для защиты граждан: маски, перчатки, санитайзеры и индивидуальные ручки - все строго по требованиям Роспотребнадзора. На каждом участке присутствуют наблюдатели, как известно, в этом году их рекордное количество - свыше 500 тыс. человек. Это означает, что на каждый участок приходится по пять наблюдателей», - сказал Владимир Шаповалов.

Политолог добавил, что на сегодняшний день не зафиксировано серьезных нарушений на голосовании по изменению Конституции РФ.

«На сегодняшний день не зафиксировано каких-либо серьезных конфликтных ситуаций и нарушений. К сожалению, есть ряд провокаций. Они наблюдаются и в интернет-среде, и в офлайне, как это было с двумя избирателями, которые попытались проголосовать дважды», - отметил Владимир Шаповалов.

По его мнению, прогноз ВЦИОМ по количеству участников общероссийского голосования оправдается и составит порядка 70%.

«Хочу отметить, что третий день голосования демонстрирует позитивный настрой граждан. Достаточно большое количество россиян уже проголосовали, как известно, за первые два дня почти 20%, это хороший показатель, при том, что это были рабочие дни, следовательно, результаты за выходные будут еще более серьезными. Те прогнозы, которые мы слышали, в частности прогноз ВЦИОМ о том, что порядка 70% придут на участки для голосования, скорее всего оправдается и значительное число россиян примут участие в общероссийском голосовании», - подчеркнул Владимир Шаповалов.

Кроме того, он отметил широкую востребованность дистанционного голосования по изменению Конституции РФ среди москвичей, добавив, что на сегодняшний день 80% записавшихся приняли участие в электронном голосовании.

«Конечно, нельзя не отметить то, с каким энтузиазмом граждане восприняли электронное голосование. Мы видим большое количество записавшихся. Несколько часов назад в Москве 80% записавшихся приняли участие в голосовании. Это открывает новые перспективы избирательного процесса и в России, и в других странах. Уверен, что этот эксперимент будет расширен, не удивлюсь, если в Единый день голосования и на выборах депутатов Госдумы будет применяться дистанционное голосование, шире, чем сейчас. Предпосылки для этого есть, и они существенные», - подытожил он.

Председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» также выразил схожее мнение, отметив, что голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано хорошо, процесс идет в штатном режиме.

«По крайней мере о том голосовании, которое было до сегодняшнего дня, его можно оценивать как хорошо организованное. Жалоб нет ни от тех, кто принимает участие в голосовании, ни от наблюдателей. Пока все идет в общем достаточно ровно, предсказуемо. Будем надеяться, что именно так это будет продолжаться, поскольку все-таки главный день - 1 июля», - сказал Константин Костин.