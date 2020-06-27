Сейм Латвии рассмотрит вопрос о регистрации однополых браков

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27 июня 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

В Сейм Латвии подана инициатива о регистрации однополых партнерских отношений, фото соцсети

В Сейм Латвии подана инициатива о регистрации однополых партнерских отношений. Данная инициатива набрала более 10 тыс. подписей.

Сбор подписей начался 9 марта, и на данный момент инициативу подписали 10 537 человек.

Как отнеслись к этому политики Сейма?

Политики скептически отнеслись к данной инициативе: есть мнение, что она не будет поддержана парламентом. Например, правящие партии считают, что данный вопрос нужно решать на референдуме, а Новая консервативная партия напомнила, что в 2019 году аналогичная инициатива была отменена.

Кстати, однополые партнерские отношения легально признаны в 47 странах.

«Гражданский брак, гражданский союз или зарегистрированные партнерские отношения означают права, ответственность и гарантии, которые государство дает парам, находящимся в стабильных отношениях. Правительство Латвии не должно дискриминировать однополые пары и лишать их защиты, которая официально гарантирована браку между мужчиной и женщиной», -считает автор инициативы Раймонд Петрович.