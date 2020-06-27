Власти Туниса объявили о возобновлении туристического сезона и открытии всех своих границ
27 июня 2020, 18:59[ «Аргументы Недели» ]
Тунис, один из популярных центров туризма для европейских граждан, объявил о возобновлении туристического сезона, открыв свои сухопутные, морские и воздушные границы. Министр туризма страны Мухаммед Али Туми сообщил, что Всемирная туристская организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туопоездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов.
Международный аэропорт Тунис-Карфаген в городе Тунис начал свою деятельность, воздушное сообщение установлено с Парижем, Римом и Женевой, - сообщает арабская служба телеканала Sky News.
Тунис был закрыт из-за коронавируса на три месяца. В стране выявлено1 064 случая заразившихся коронавирусом. 50 человек от COVID-19 умерли.
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