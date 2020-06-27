Юрмала: что происходит в доме Михаила Ефремова сейчас

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Дом Михаила Ефремова в Юрмале

Нет особого секрета, что многие российские звезды шоу-бизнеса имеют недвижимость в Юрмале: море под «боком», хвойный лес, золотистый пляж и много, много веселья. Приобрел и пару домов в Латвии российский актер Михаил Ефремов.

Сложно сказать, получится ли у Михаила Олеговича этим летом посетить Юрмалу: актер находится в Москве под домашним арестом. А что сейчас происходит в его домах на берегу Балтийского моря?

Михаил Олегович не скрывал никогда, что ему нравится Юрмала…

«Я запомнил Юрмалу как очень красивое место. В детстве меня привозила в Юрмалу мама… Я с ней отдыхал в пансионатах. Местный воздух – смесь морского и хвойного – полезен по моим астматическим делам, здесь мне дышится легче», - говорил латвийским СМИ актер.

Идея купить дом в Юрмале принадлежит супруги Михаила Софьи Кругликовой. Чета задумалась о недвижимости в Латвии еще в 2011 году.

Надо сказать, что Михаил Олегович еще до покупки домов частенько бывал в Латвии: выступал с программой «Гражданин поэт». По словам супруги Софьи, дом в Юрмале удалось купить благодаря данной программе – заработал.

Недвижимость четы находится не в центре Юрмалы, где обычно приобретают дома звезды шоу-бизнеса, а в более «отдаленном» месте, в Меллужи. По словам актера, цены в этом районе Юрмалы совсем другие, чем в центре. Супруги узнали, что если в Латвии иностранец «тратит определенную сумму на покупку недвижимости, то получает сразу и вид на жительство, который заменяет шенгенскую визу». Михаил Ефремов имеет вид на жительстве в Латвии.

Что происходит сейчас в Юрмальском доме Михаила Ефремова?

Практически ничего. Хозяев нет, но есть те, кто присматривает за домом. Это бывшие владельцы нынешней недвижимости Ефремова. В одном из интервью Михаил Олегович сказал, что совсем «не расположен к ведению хозяйства, но есть бывшие владельцы, которые за небольшую плату ухаживают за домом и садом».

Буквально на днях появились слухи, что Михаил Ефремов собирается продать один из домов в Юрмале. Даже называлась цена – 50 миллионов рублей. Насколько это верно? Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что его подопечный в настоящее время не может ничего продать, так как находится под домашним арестом. Есть и другая «информация» - продать недвижимость в Юрмале можно и по доверенности…