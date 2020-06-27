Наблюдатели отмечают высокий уровень организации голосования в Москве

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27 июня 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Независимый наблюдатель Владислав Коропец отметил высокий уровень организации голосования по изменению Конституции РФ на столичном участке №69. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Все спокойно, с 25 июня не было выявлено ни одного нарушения. Сотрудники данного участка ответственно выполняют свою работу. Также на участке №69 соблюдается все санитарные требования: на входе организован температурный контроль, всех участников голосования обеспечивают масками, перчатками и санитайзерами», - сказал Владислав Коропец.

На другом столичном участке №1450 наблюдатель от Общественной палаты Москвы Дарья Сапачева также отметила, что голосование проходит спокойно с соблюдением всех необходимых норм.

«Общероссийское голосование на участке №1450 проходит спокойно и слаженно, никаких претензий нет. У всех присутствующих на участке для голосования есть маски, перчатки и переносной антисептик. Стоит отметить, что данные средства защиты имеются в общем доступе, и каждый голосующий гражданин РФ может ими воспользоваться. Кроме того, в течение дня проводится обработка помещений, на входе проверяют температуру. Также все присутствующие должны соблюдать социальную дистанцию», - сказала Дарья Сапачева.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.