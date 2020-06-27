Александр Асафов: Надежность онлайн-голосования оценили 25 тыс экспертов

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27 июня 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Система электронного голосования работает без сбоев. Убедиться в ее надежности смогли уже 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, которые подключались к отслеживанию хода голосования в режиме онлайн. Об этом заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

«Третий день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации начался без сбоев. В 8:00 открылись все участки, продолжается электронное и надомное голосование. Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве также работает без перерыва. Операторы видеоцентра следят за трансляцией с камер, расположенных на участках. Наблюдатели контролируют ход электронного голосования через общероссийский сайт голосования 2020og.ru», - сказал Александр Асафов».

«Система электронного голосования работает без сбоев. Убедиться в ее надежности смогли уже 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, которые подключались к отслеживанию хода голосования в режиме онлайн», - добавил Александр Асафов.

Как сообщил официальный представитель Общественного штаба, по состоянию на 11:00 явка на электронном голосовании в Москве составила 70,86%. Всего проголосовало 733923 человек..

Было также отмечено, что за все время работы участков от Роспотребнадзора не было получено ни одного замечания, касающегося соблюдения санитарных требований. Рекомендации ведомства выполняются в полном объеме: не допускается скопление людей, контролируется ношение масок и соблюдение социальной дистанции. На входе посетителям измеряют температуру, а при необходимости выдают одноразовые перчатки, маски и санитайзеры. Каждую ночь помещения для голосования дезинфицируют.

«Самые активные граждане уже выразили свою гражданскую позицию в первые два дня голосования. Сейчас людей на участках людей станет меньше. Кроме того, впереди два выходных и многие москвичи уедут за город. Если вы собираетесь голосовать на участке, то в ближайшие пару дней — самое удобное и комфортное время», – добавил Александр Асафов.