Коронавирус 27 июня: вторая волна через две недели и заготовка больничных мест

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27 июня 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Число заражённых коронавирусом в мире достигло 9 919 673 человек. Погибли 497 746 инфицированных, вылечились – 5 402 021.

• Вторая волна коронавируса придет в Россию через две недели. Так считает заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов. По его словам, «недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах».

• Для формирования коллективного иммунитета в России потребуется порядка 70 миллионов доз вакцины от коронавируса. Вакцина от COVID-19 может появиться уже осенью, заявлял Сергей Собянин. Но вакцинация, по его словам, начнётся ближе к зиме. После того, как будет налажено массовое производство.

• В США за минувшие сутки COVID-19 зафиксировали и 40 870 американцев. Этот показатель рекордный с начала пандемии. По словам вице-президента США Майка Пенса, что рост числа новых случаев заболевания отмечен в 16 штатах, наиболее сложная ситуация в Аризоне, Техасе и Флориде.

• Каждый пятый житель планеты может заболеть тяжелой формой коронавируса, если заразится. К такому выводу пришла международная группа ученых из США, Британии и Китая. Исследователи проанализировали данные систем здравоохранения 188 стран мира и пришли к выводу, скольких людей нужно защитить, вакцинировать в первую очередь. В основном это люди с хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистой системы, почек, ожирением и диабетом. Для них нужно заготовить достаточно мест в больницах и доз лекарства.

• Всемирная организация здравоохранения назвала стоимость разработки вакцины. На это требуется больше 30 миллиардов долларов США. К концу 2021 году планируется произвести около двух миллиардов доз вакцины. Из них один миллиард будет направлен в бедные страны.

• К концу недели от коронавируса умрут больше полумиллиона человек. В среднем за сутки умирают от коронавируса пять тысяч человек. Это значит в воскресенье коронавирусная статистика трагедий превысит отметку в полмиллиона человек.

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