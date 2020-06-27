«Вор должен сидеть в тюрьме», но для элиты отношение особое. Почему не посадили Серебренникова?

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Мещанский суд Москвы огласил приговор Кириллу Серебренникову: 3 года условно и 800 тысяч штрафа. И это после формулировок в приговоре «Средства похищались по заранее спланированному преступному плану. Это организованная группа, которая разработала сложный механизм преступления...»

То есть режиссер, прекрасно осведомленный, что он крадет из бюджета, из 129 миллионов рублей вернет всего 800 тысяч и ему за это ничего не будет. Почему? Потому что за него заступилась общественность или потому что власти не нужен лояльный настрой во время голосования за поправки в Конституцию. А как же «Вор должен сидеть в тюрьме»? Или это для тех, кто украл кирпич хлеба в магазине?

Бомонд встал на защиту Серебренникова, объявив это дело «политической заказухой». Нет, их аргументы не в том, что денег он не крал, а в том, что все крадут. Чиновники тоже воруют, а их не сажают, так почему же деятелю культур нельзя? Это безумно извращенная логика, которая укоренилась в нас со времен Совка, когда деньги государства – это не наше. Но это наши налоги – наше образование, наша медицина, наши жизни и наших детей. И вот с одной стороны, государство раздает их на никому не нужные проекты в современном искусстве, которыми будут наслаждаться несколько сотен тётенек в бриллиантах, да и то не из-за утонченности восприятия, а потому что это модно. А с другой их еще и воруют.

«129 миллионов - примерно столько получит среднестатистический российский пенсионер за тысячу лет. Не за пару лет, как обычно, а прожить ему нужно 10 веков. Начать получать пенсию при Владимире Красном Солнышке и умереть - ну, тоже при Владимире, который Владимирович. Неплохо? Идём дальше. 129 миллионов заработает обычный строитель в России за 500 лет - от Ивана Грозного до наших дней. Начать строить Московский Кремль, погастарбайтить в Версале, возвести Сталинские высотки и небоскрёбы Москва-сити -- вот за это время он бы как раз и заработал 129 миллионов рублей. 129 миллионов - это стоимость спасения ста жизней детей, которых не смогли вылечить в России, а средний чек на лечение в Германии - чуть более миллиона. Это сто жизней детей. Ваших детей, на лечение которых у государства нет денег», - подсчитала блогер Лена Миро.

В стране нет правосудия, есть только воля политической элиты, которая накануне голосования не захотела портить отношения с медийным и творческим лобби. Зато они вполне могут отыграться на Ефремове, ведь его никто защищать не станет. Нет мы не считаем, что Ефремов не виноват. Они оба преступили закон, но одного размазали под каток, а второму аплодируют стоя.