Победителями программы «Миллион призов» стали еще более 254 тыс человек

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новый розыгрыш программы «Миллион призов» прошел в столице. Победителями стали 254 179 человек. Всего состоялось два розыгрыша 644 520 выигрышных кодов участника. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего предусмотрено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов (один балл равен одному рублю). Их можно обменять на бонусы и скидки от крупных торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на городские поощрения. Кроме того, есть возможность потратить выигрышные баллы на помощь благотворительным организациям.

Присоединиться к программе могут все жители Москвы, принявшие участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Это касается как проголосовавших на избирательных участках (или на дому), так и участников онлайн-голосования.

Москвичи, пришедшие на избирательные участки, получат сертификаты с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо отправить в СМС-сообщении на номер 7377. Горожане, которые выбрали электронное голосование, автоматически получают сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.